Авиация РФ сбросила бомбу на Белгордскую область — есть жертвы

Как удалось узнать телеграмм-каналу ASTRA, власти РФ снова пытаются скрыть информацию о том, что их самолеты бомбят собственную территорию.

По меньшей мере 7 россиян пострадали в результате очередного "промаха" авиации РФ

Согласно последним данным, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ, в результате чего 7 гражданских получили ранения, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

Местные власти снова делают все возможное, чтобы скрыть факт падения бомбы.

Число раненых в результате взрыва в Белгороде днем 4 мая возросло до 7. В день взрыва губернатор не назвал его причины, а местные СМИ предполагали, что на город упала российская авиабомба, — сказано в сообщении. Поделиться

Инсайдеры ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказывают, что на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась.

Следует обратить внимание на то, что российская авиация ежемесячно сбрасывает десятки бомбы на собственные прифронтовые территории.

По словам экспертов, это происходит из-за профессиональной халатности пилотов и страх приближаться вплотную к Украине, где их могут сбить ВСУ.

Украинские воины уничтожили российский Су-25 в Донецкой области

4 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы 110 ОМБр смогли успешно уничтожить российский Су-25 на Донбассе.

Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята! Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер искренне поблагодарил каждого защитника в мобильных огневых группах, воздушных силах, в расчетах ПВО других видах и родах войск.