Авиация РФ сбросила бомбу на Белгордскую область — есть жертвы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Авиация РФ сбросила бомбу на Белгордскую область — есть жертвы

самолет РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Как удалось узнать телеграмм-каналу ASTRA, власти РФ снова пытаются скрыть информацию о том, что их самолеты бомбят собственную территорию.

По меньшей мере 7 россиян пострадали в результате очередного "промаха" авиации РФ

Согласно последним данным, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ, в результате чего 7 гражданских получили ранения, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

Местные власти снова делают все возможное, чтобы скрыть факт падения бомбы.

Число раненых в результате взрыва в Белгороде днем 4 мая возросло до 7. В день взрыва губернатор не назвал его причины, а местные СМИ предполагали, что на город упала российская авиабомба, — сказано в сообщении.

Инсайдеры ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказывают, что на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась.

Следует обратить внимание на то, что российская авиация ежемесячно сбрасывает десятки бомбы на собственные прифронтовые территории.

По словам экспертов, это происходит из-за профессиональной халатности пилотов и страх приближаться вплотную к Украине, где их могут сбить ВСУ.

Украинские воины уничтожили российский Су-25 в Донецкой области

4 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы 110 ОМБр смогли успешно уничтожить российский Су-25 на Донбассе.

Особо отмечу воинов из 110 отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 в Донецкой области. Молодцы, ребята!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, украинский лидер искренне поблагодарил каждого защитника в мобильных огневых группах, воздушных силах, в расчетах ПВО других видах и родах войск.

Всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно на днях быть максимально внимательными, — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США будут создавать новый современный самолет для ядерной войны
самолет судного дня
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ рассредоточила 40 самолетов после удара СБУ по аэродрому "Кущевская" — британская разведка
Минобороны Британии
самолет рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ за сутки уничтожили более 800 российских оккупантов, 9 танков и самолет
Генштаб ВСУ
ВСУ за сутки уничтожили более 800 российских оккупантов, 9 танков и самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?