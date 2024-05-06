Авиация РФ сбросила бомбу на Белгордскую область — есть жертвы

Как удалось узнать телеграмм-каналу ASTRA, власти РФ снова пытаются скрыть информацию о том, что их самолеты бомбят собственную территорию.
По меньшей мере 7 россиян пострадали в результате очередного "промаха" авиации РФ
Согласно последним данным, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ, в результате чего 7 гражданских получили ранения, 31 домовладение и 10 авто повреждены.
Местные власти снова делают все возможное, чтобы скрыть факт падения бомбы.
Инсайдеры ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказывают, что на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась.
Следует обратить внимание на то, что российская авиация ежемесячно сбрасывает десятки бомбы на собственные прифронтовые территории.
По словам экспертов, это происходит из-за профессиональной халатности пилотов и страх приближаться вплотную к Украине, где их могут сбить ВСУ.
Украинские воины уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
4 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что бойцы 110 ОМБр смогли успешно уничтожить российский Су-25 на Донбассе.
Кроме того, украинский лидер искренне поблагодарил каждого защитника в мобильных огневых группах, воздушных силах, в расчетах ПВО других видах и родах войск.
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