РФ рассредоточила 40 самолетов после удара СБУ по аэродрому "Кущевская" — британская разведка
Категория
Украина
Дата публикации

РФ рассредоточила 40 самолетов после удара СБУ по аэродрому "Кущевская" — британская разведка

Минобороны Британии
самолет рф
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Атака Украины по российскому аэродрому "Кущевская" вынудила врага рассредоточить около 40 самолетов. Это повлияет на будущие боевые вылета России.

Как удар по аэродрому "Кущевская" повлияет на боевые вылета РФ

Как отмечает разведка, в течение этой недели украинская атака на российский аэродром "Кущевская", вероятно, способствовала тому, что около 40 самолетов разных типов были выведены из этого района и рассредоточены на нескольких аэродромах, расположенных дальше линии фронта.

Отмечается, что влияние от атаки на аэродром, вероятно, не будет сразу очевидным. Впрочем, Украина продемонстрировала способность наносить удары гораздо дальше вглубь Российской Федерации.

В частности, рассредоточение будет означать и то, что врагу придется увеличить продолжительность вылетов, чтобы поддерживать то же постоянство над пространством боевых действий.

Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличивая расходы, а также увеличивая нагрузку на экипажи, — отмечает разведка.

Атака на аэродром Кущевская 27 апреля

Как известно, в ночь на 27 апреля дроны СБУ атаковали военный аэродром у станицы Кущевска в Краснодарском крае РФ.

На Кущевской учебно-тренировочной авиабазе дислоцируются самолеты Су-27 и, возможно, МиГ-29 и L-39 в летном состоянии. Также там могли быть РЛС и средства РЭБ.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что БПЛА, вероятно, атаковали состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Модули, в свою очередь, используются при производстве управляемых авиационных бомб из обычных авиабомб.

Также разведка Британии писала и о том, что удар по авиабазе повлияет на возможности авиации врага наносить удары по линии фронта.

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