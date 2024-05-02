С аэродрома в Джанкое после ударов ВСУ исчезли радары армии РФ — спутниковые снимки
Категория
Украина
Дата публикации

С аэродрома в Джанкое после ударов ВСУ исчезли радары армии РФ — спутниковые снимки

Взрыв
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Источник:  Крым.Реалии

После ударов ВСУ по аэродрому армии РФ в оккупированном Россией Джанкой оттуда исчезли две радарные станции.

Что известно о последствиях удара ВСУ по аэродрому в Джанкое

Журналисты издания со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что после ударов ВСУ по аэродрому оккупационной армии РФ со своих позиций исчезли мобильная радиолокационная станция разведки воздушных целей 1Л125Е и радиолокационная станция "Терек".

Пока неизвестно, получили ли они повреждения во время атаки.

В то же время, на снимках, сделанных как до, так и после удара, на своей позиции остается еще одна потенциальная цель для ВСУ — радиолокационный комплекс "Небо-М".

Западные аналитики советуют ВСУ не тянуть с использованием ATACMS

По информации журналистов издания Newsweek со ссылкой на аналитиков и военных чиновников США отмечают, что Украина в апреле получила от Вашингтона крупную партию дальнобойных ракет ATACMS.

Потенциальными мишенями для этих ракет являются враждебные системы ПВО, авиабазы и тренировочные полигоны.

Ожидается, что с помощью этих ракет украинским военным удастся уничтожить Крымский мост.

При этом российские оккупанты заявляют, что якобы уже сбили несколько ATACMS во время одной из атак по Крыму.

В материале издания отмечается, что со временем, скорее всего, российские оккупанты адаптируются к использованию ATACMS украинскими военными и эффект от использования этого оружия снизится.

По словам советника комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ивана Ступака, российские оккупанты способны адаптироваться за очень короткий промежуток времени.

Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы ликвидировать как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются, спрогнозировал Ступак.

В частности, Ступак привел в пример снаряды "Экскалибур", уровень точности которых снизился с 70 до 6 процентов за счет российских систем РЭБ.

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