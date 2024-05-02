З аеродрому в Джанкої після ударів ЗСУ зникли радари армії РФ — супутникові знімки

Після ударів ЗСУ по аеродрому армії РФ в окупованому Росією Джанкої звідти зникли дві радарні станції.

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по аеродрому в Джанкої

Журналісти видання із посиланням на супутникові знімки зазначають, що після ударів ЗСУ по аеродрому окупаційної армії РФ зі своїх позицій зникли мобільна радіолокаційна станція розвідки повітряних цілей 1Л125Е та радіолокаційна станція "Терек".

Наразі невідомо, чи зазнали вони пошкоджень під час атаки.

Водночас на знімках, зроблених як до, так і після удару, на своїй позиції залишається ще одна потенційна ціль для ЗСУ — радіолокаційний комплекс "Небо-М".

Західні аналітики радять ЗСУ не тягнути із використанням ATACMS

За інформацією журналістів видання Newsweek із посиланням на аналітиків та військових посадовців США зазначають, що Україна в квітні отримала від Вашингтону велику партію далекобійних ракет ATACMS.

Наразі потенційними мішенями для цих ракет є ворожі системи ППО, авіабази і тренувальні полігони.

Очікується, що за допомогою цих ракет українським військовим вдасться знищити Кримський міст.

При цьому російські окупанти заявляють, що нібито вже збили кілька ATACMS під час однієї з атак по Криму.

У матеріалі видання зазначається, що з часом, скоріш за все, російські окупанти адаптуються до використання ATACMS українськими військовими і ефект від використання цієї зброї знизиться.

За словами радника комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Івана Ступака, російські окупанти здатні адаптуватись за дуже короткий проміжок часу.

Я думаю, у нас є до двох місяців, щоб ліквідувати якомога більше російських військових об'єктів, перш ніж росіяни адаптуються, — спрогнозував Ступак. Поширити

Зокрема, Ступак навів як приклад снаряди "Екскалібур", рівень точності яких знизився з 70 відсотків до 6 відсотків за рахунок російських систем РЕБ.