РФ розосередила 40 літаків після удару СБУ по аеродрому "Кущевська" — британська розвідка

Атака України по російському аеродрому "Кущевська" змусила ворога розосередити близько 40 літаків. Це вплине на майбутні бойові вильоти Росії.

Як удар по аеродрому "Кущевська" вплине на бойові вильоти РФ

Як зазначає розвідка, протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевська", ймовірно, сприяла тому, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на декількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/F5Zc0CXcAz #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HtBWR0xf8X — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2024

Зазначається, що вплив від атаки на аеродром ймовірно не буде одразу очевидним. Втім, Україна продемонструвала здатність завдавати ударів набагато далі вглиб Російської Федерації.

Зокрема розосередження означатиме й те, що ворогу доведеться збільшити тривалість вильотів, аби підтримувати ту ж саму постійність над простором бойових дій.

Це, в свою чергу, вимагатиме більше пального, збільшуючи витрати, а також збільшуючи навантаження на екіпажі, — відзначає розвідка. Поширити

Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що БпЛА ймовірно атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Модулі, своєю чергою, використовуються під час виробництва керованих авіаційних бомб зі звичайних авіабомб.

Destroyed Russian glide bomb kits are visible in footage from the ground following the strike. pic.twitter.com/kgibcTnREI — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024