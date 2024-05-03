РФ розосередила 40 літаків після удару СБУ по аеродрому "Кущевська" — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ розосередила 40 літаків після удару СБУ по аеродрому "Кущевська" — британська розвідка

Міноборони Британії
літак рф

Атака України по російському аеродрому "Кущевська" змусила ворога розосередити близько 40 літаків. Це вплине на майбутні бойові вильоти Росії.

Як удар по аеродрому "Кущевська" вплине на бойові вильоти РФ

Як зазначає розвідка, протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевська", ймовірно, сприяла тому, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на декількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

Зазначається, що вплив від атаки на аеродром ймовірно не буде одразу очевидним. Втім, Україна продемонструвала здатність завдавати ударів набагато далі вглиб Російської Федерації.

Зокрема розосередження означатиме й те, що ворогу доведеться збільшити тривалість вильотів, аби підтримувати ту ж саму постійність над простором бойових дій.

Це, в свою чергу, вимагатиме більше пального, збільшуючи витрати, а також збільшуючи навантаження на екіпажі, — відзначає розвідка.

Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що БпЛА ймовірно атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Модулі, своєю чергою, використовуються під час виробництва керованих авіаційних бомб зі звичайних авіабомб.

Також розвідка Британії писала й про те, що удар по авіабазі вплине на можливості авіації ворога завдавати ударів по лінії фронту.

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