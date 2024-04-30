Які наслідки для РФ матиме атака ЗСУ по аеродрому на Кубані — аналіз британської розвідки

Успішний удар українських дронів по авіабазі "Кущевська" знизить можливості російської авіації завдавати ударів по лінії фронту.
Британська розвідка оцінила значення удару авіабазі РФ "Кущевська"
Як зазначається у зведенні, 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі "Кущевська", а також Ільському та Слов'янському нафтопереробним заводам у Краснодарському краї.
Російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.
За даними британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби.
Російські літаки з "Кущевської" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.
Атака на аеродром Кущевська 27 квітня
Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.
Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.
На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.
Крім аеродрому було атаковано ректифікаційні та атмосферні колони Слов'янського та Ільського нафтопереробних заводів, де спалахнули пожежі.
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