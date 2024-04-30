Які наслідки для РФ матиме атака ЗСУ по аеродрому на Кубані — аналіз британської розвідки

Британська розвідка оцінила значення удару авіабазі РФ "Кущевська"

Як зазначається у зведенні, 27 квітня повідомлялося, що СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі "Кущевська", а також Ільському та Слов'янському нафтопереробним заводам у Краснодарському краї.

Російське військове відомство заявило, що збило 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/F5Zc0CXcAz #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NdVWZJVbdX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2024

За даними британської розвідки, на авіабазі "Кущевська" знаходиться низка російських літаків, у тому числі Су-34 та Су-35. Вони щодня використовуються в ударних операціях за українськими передовими позиціями, зокрема активно використовують плануючі бомби.

Російські літаки з "Кущевської" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літако-вильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається добитися прориву виключно за рахунок вогневої потужності, йдеться в повідомленні.

Destroyed Russian glide bomb kits are visible in footage from the ground following the strike. pic.twitter.com/kgibcTnREI — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

Здатність України завдати шкоди російській тактичній авіації, особливо використанню плануючих бомб, є ключем до більш широкої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, ймовірно, призведе до подальшого розосередження російських літаків, а також перерозподілу засобів ППО для усунення прогалин, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.