Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородський області — супутникові фото

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.
Що відомо про новий аеродром в Бєлгородській області РФ
Як зазначає OSINT-дослідник RedIntel Panda, після зимової відлиги роботи відновилися.
27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів.
Атака на аеродром Кущевська 27 квітня
Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.
Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.
На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.
Крім аеродрому було атаковано ректифікаційні та атмосферні колони Слов'янського та Ільського нафтопереробних заводів, де спалахнули пожежі.
Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.
Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.
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