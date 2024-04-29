Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородський області — супутникові фото
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородський області — супутникові фото

Аеродром
Джерело:  online.ua

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Що відомо про новий аеродром в Бєлгородській області РФ

Як зазначає OSINT-дослідник RedIntel Panda, після зимової відлиги роботи відновилися.

27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів.

Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.

Крім аеродрому було атаковано ректифікаційні та атмосферні колони Слов'янського та Ільського нафтопереробних заводів, де спалахнули пожежі.

Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони знищили склад авіабомб на військовому аеродромі в Кубані — відео
аеродром
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони СБУ атакували військовий аеродром та два НПЗ на Кубані РФ — джерело
сбу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів на військовий аеродром "Кущевська" у РФ. З’явилися супутникові знімки наслідків
аеродром "Кущевська"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?