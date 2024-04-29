Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородський області — супутникові фото

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Що відомо про новий аеродром в Бєлгородській області РФ

Як зазначає OSINT-дослідник RedIntel Panda, після зимової відлиги роботи відновилися.

27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів.

Thread: Russia is constructing a new airfield about 9km west of the heart of Alexeyevka, a military logistics hub in Belgorod region. In July, 2023 a road was cut to the location, and by the start of winter grading for the runway appeared mostly complete.



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Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.

Крім аеродрому було атаковано ректифікаційні та атмосферні колони Слов'янського та Ільського нафтопереробних заводів, де спалахнули пожежі.

Також нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

Перед тим українські сили атакували аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими ворог наносить удари по українським містам.