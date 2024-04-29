Россияне строят новый аэродром в Белгородской области — cпутниковые фото
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Проиcшествия
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Россияне строят новый аэродром в Белгородской области — cпутниковые фото

аэродром
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Источник:  online.ua

оккупанты строят новый аэродром в Белгородской области. Его расположили в 75 км от границы Украины.

Что известно о новом аэродроме в Белгородской области РФ

Как отмечает OSINT-исследователь RedIntel Panda, после зимней оттепели работы возобновились.

27 апреля 2024 на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров.

Атака на аэродром Кущевская 27 апреля

Как известно, в ночь на 27 апреля дроны СБУ атаковали военный аэродром у станицы Кущевска в Краснодарском крае РФ.

Российский телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщал, что на аэродроме повреждены самолеты.

На Кущевской учебно-тренировочной авиабазе дислоцируются самолеты Су-27 и, возможно, МиГ-29 и L-39 в летном состоянии. Также там могли быть РЛС и средства РЭБ.

Кроме аэродрома были атакованы ректификационные и атмосферные колонны Славянского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов, где вспыхнули пожары.

Также недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинские силы атаковали аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми враг наносит удары по украинским городам.

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