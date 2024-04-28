Атака дронов на военный аэродром "Кущевская" в РФ. Появились спутниковые снимки последствий
Категория
Мир
Дата публикации

Атака дронов на военный аэродром "Кущевская" в РФ. Появились спутниковые снимки последствий

аэродром "Кущевская"
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Источник:  online.ua

В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома "Кущевская", который СБУ атаковала дронами в ночь на 27 апреля.

Последствия атаки на аэродром "Кущевская" в РФ

OSINT-аналитик Брэди Эфрик в соцсети X (Twitter) обнародовал спутниковые снимки, на которых видны повреждения, нанесшие дроны.

На снимках можно увидеть черные пятна от прилетов в двух местах.

Также он опубликовал видео с аэродрома, на котором видны уничтоженные российские комплекты планирующих бомб после удара.

Как известно, этот аэропорт находится в более чем 200 километрах от линии фронта в Украине.

Атака на аэродром Кущевская 27 апреля

Как известно, в ночь на 27 апреля дроны СБУ атаковали военный аэродром у станицы Кущевска в Краснодарском крае РФ.

Российский телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщал, что на аэродроме повреждены самолеты.

На Кущевской учебно-тренировочной авиабазе дислоцируются самолеты Су-27 и, возможно, МиГ-29 и L-39 в летном состоянии. Также там могли быть РЛС и средства РЭБ.

Напомним, что утром 27 апреля Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Краснодарский край. Было сбито якобы 66 дронов.

Кроме аэродрома были атакованы ректификационные и атмосферные колонны Славянского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов, где вспыхнули пожары.

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