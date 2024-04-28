Атака дронів на військовий аеродром "Кущевська" у РФ. З’явилися супутникові знімки наслідків

У мережі з’явилися супутникові знімки військового аеродрому "Кущевська", який СБУ атакувала дронами в ніч на 27 квітня.

Наслідки атаки на аеродром "Кущевська" у РФ

OSINT-аналітик Бреді Ефрік у соцмережі X (Twitter) оприлюднив супутникові знімки, на яких видно пошкодження, що завдали дрони.

На знімках можна побачити чорні плями від прильотів у двох місцях.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

Також він опублікував відео з аеродрому, на якому видно знищені російські комплекти плануючих бомб після удару.

Destroyed Russian glide bomb kits are visible in footage from the ground following the strike. pic.twitter.com/kgibcTnREI — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

Як відомо, це аеропорт знаходиться за понад 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Атака на аеродром Кущевська 27 квітня

Як відомо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром у станиці Кущевська у Краснодарському краї РФ.

Російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляв, що на аеродромі пошкоджено літаки.

На Кущевській навчально-тренувальній авіабазі також дислокуються літаки Су-27 і, можливо, МіГ-29 і L-39 у льотному стані. Також там могли бути РЛС і засоби РЕБ.

Нагадаємо, що зранку 27 квітня Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Краснодарський край. Було збито нібито 66 дронів.

Крім аеродрому було атаковано ректифікаційні та атмосферні колони Слов'янського та Ільського нафтопереробних заводів, де спалахнули пожежі.