ВСУ за сутки уничтожили более 800 российских оккупантов, 9 танков и самолет
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более 800 российских оккупантов, 9 танков и самолет

Генштаб ВСУ
ВСУ за сутки уничтожили более 800 российских оккупантов, 9 танков и самолет
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За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 95 боевых столкновений. Войска РФ потеряли 860 солдат, 9 танков, 2 средства ПВО, самолет.

Удары ВСУ по оккупантам РФ

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 7 районах сосредоточения личного состава,

  • 3 пунктах управления,

  • 3 зенитно-ракетных комплексах,

  • 1 склад боеприпасов противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 9 атак, в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Новый, Клещиевка, южнее Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении во враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск на плацдармах на левобережье Днепра.

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