ЗСУ за добу знищили понад 800 російських окупантів, 9 танків та літак

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 95 бойових зіткнень. Війська РФ втратили 860 солдатів, 9 танків, 2 засоби ППО, літак.

Удари ЗСУ по окупантах РФ

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

7 районах зосередження особового складу,

3 пунктах управління,

3 зенітно-ракетних комплексах,

1 складу боєприпасів противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.