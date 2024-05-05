ЗСУ за добу знищили понад 800 російських окупантів, 9 танків та літак

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 95 бойових зіткнень. Війська РФ втратили 860 солдатів, 9 танків, 2 засоби ППО, літак.
Удари ЗСУ по окупантах РФ
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по:
7 районах зосередження особового складу,
3 пунктах управління,
3 зенітно-ракетних комплексах,
1 складу боєприпасів противника.
Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.
Ситуація на напрямках
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.
На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.
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