Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу між Силами оборони та російськими окупантами зафіксовано 74 бойових зіткнення.

Удари ЗСУ по російських окупантах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

7 районах зосередження особового складу,

3 пунктах управління,

2 зенітно-ракетних комплексах,

1 складу боєприпасів противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об’єкту противника.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.