Авиация ВСУ ударила по 3 пунктам управления и 2 ЗРК российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ ударила по 3 пунктам управления и 2 ЗРК российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Авиация ВСУ
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Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами зафиксировано 74 боевых столкновения.

Удары ВСУ по российским оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 7 районах сосредоточения личного состава,

  • 3 пунктах управления,

  • 2 зенитно-ракетных комплексах,

  • 1 склад боеприпасов противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще 1 важному объекту противника.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах населенных пунктов Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещиевка, Раздолевка, южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг при поддержке авиации совершил 9 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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