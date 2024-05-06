Авіація РФ скинула бомбу на Бєлгордську область — є жертви
Категорія
Події
Дата публікації

Авіація РФ скинула бомбу на Бєлгордську область — є жертви

літак РФ
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися телеграм-каналу ASTRA, влада РФ знову намагається приховати інформацію про те, що їхні літаки бомблять власну територію.

Щонайменше 7 росіян постраждали внаслідок чергового “промаху” авіації РФ

Згідно з останніми даними, 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ, внаслідок чого 7 цивільних отримали поранення, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено.

Місцева влада знову робить все можливе, аби приховати факт падіння бомби.

Кількість поранених внаслідок вибуху в Білгороді вдень 4 травня зросла до 7. У день вибуху губернатор не назвав його причини, а місцеві ЗМІ припускали, що на місто впала російська авіабомба, — йдеться в повідомленні.

Інсайдери ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області розповідають, що на Бєлгород 4 травня впала російська ФАБ-500. Після падіння авіабомба вибухнула.

Варто звернути увагу на те. що російська авіація щомісяця скидає десятки бомби на власні прифронтові території.

За словами експертів, це може бути професійна недбалість пілотів та страх наближатися впритул до України, де їх можуть збити ЗСУ.

Українські воїни знищили російський Су-25 на Донеччині

4 травня глави держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці 110 ОМБр змогли успішно знищити російський Су-25 у Донецькій області.

Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер щиро подякував кожному захиснику у мобільних вогневих групах, Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.

Усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними, — наголосив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США будуть створювати новий сучасний літак для ядерної війни
літак судного дня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ розосередила 40 літаків після удару СБУ по аеродрому "Кущевська" — британська розвідка
Міноборони Британії
літак рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ за добу знищили понад 800 російських окупантів, 9 танків та літак
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?