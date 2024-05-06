Авіація РФ скинула бомбу на Бєлгордську область — є жертви

Як вдалося дізнатися телеграм-каналу ASTRA, влада РФ знову намагається приховати інформацію про те, що їхні літаки бомблять власну територію.

Щонайменше 7 росіян постраждали внаслідок чергового “промаху” авіації РФ

Згідно з останніми даними, 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ, внаслідок чого 7 цивільних отримали поранення, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено.

Місцева влада знову робить все можливе, аби приховати факт падіння бомби.

Кількість поранених внаслідок вибуху в Білгороді вдень 4 травня зросла до 7. У день вибуху губернатор не назвав його причини, а місцеві ЗМІ припускали, що на місто впала російська авіабомба, — йдеться в повідомленні. Поширити

Інсайдери ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області розповідають, що на Бєлгород 4 травня впала російська ФАБ-500. Після падіння авіабомба вибухнула.

Варто звернути увагу на те. що російська авіація щомісяця скидає десятки бомби на власні прифронтові території.

За словами експертів, це може бути професійна недбалість пілотів та страх наближатися впритул до України, де їх можуть збити ЗСУ.

Українські воїни знищили російський Су-25 на Донеччині

4 травня глави держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що бійці 110 ОМБр змогли успішно знищити російський Су-25 у Донецькій області.

Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці! Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер щиро подякував кожному захиснику у мобільних вогневих групах, Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ.