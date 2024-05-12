Росія атакувала за добу понад 100 обʼєктів інфраструктури України

РФ атакувала обʼєкти інфтраструктури у 9 областях України

Як зазначається, окупанти РФ атакували 106 об'єктів інфраструктури у дев’яти українських областях.

Загалом росіяни задіяли різні види озброєння, в тому числі з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної авіації.

Атаковано 107 населених пунктів та 106 об'єктів інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних.

Яка мета останніх масованих атак РФ на Україну

Зазначається, що обстріл у ніч на 8 травня був п'ятим масштабним ударом російських ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.

Таким чином російські військові намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони, щоб зруйнувати енергетичну систему й обмежити оборонно-промисловий потенціал країни.

В ISW припускають, що Росія продовжить масовані удари, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі, адже українські сили ППО будуть ослаблені до отримання американських систем та інших засобів протиповітряної оборони.

Впродовж останніх тижнів російські війська також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку (GLOC) та обмежити потік запланованої для фронту американської допомоги у сфері безпеки, — йдеться у звіті аналітиків.