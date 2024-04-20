РФ атакувала ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя

Російські окупанти 20 квітня завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Що відомо про обстріл РФ Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Він додав, що деталі ворожої атаки та удару по місту наразі ще уточнюються, та з'ясовуються усі наслідки. Натомість відомо, що обійшлося без жертв та поранених.

Постраждалих немає.

Обстріли Запорізької області

Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Так, противник завдав:

5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, — йдеться в публікації начальника Запорізької ОВА.. Поширити