Війська РФ вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Є постраждалі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Ракета

Вдень 8 квітня війська РФ завдали удару по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Відомо про постраждалих.

Атака на Запоріжжя 8 квітня

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:00 години. Перед цим оголошувалася загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти знов вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Зараз відомо про шістьох постраждалих.

У Запоріжжі також пошкоджені 7 багатоквартирних будинків і медичний заклад. Здебільшого там повибивало вікна.

Раніше, 5 квітня, війська РФ 5 разів вдарили по Запоріжжю ракетами. Загинуло троє людей.

Після перших двох ракетних ударів по місту, РФ повторила завдала ще три в те саме місце. На місці вже працювали рятувальники, поліцейські та журналісти — вони потрапили під удар.

Ситуація в Запорізькій області

За даними ОВА, упродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області:

  • 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.

  • 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

  • 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку.

  • 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Запоріжжю. Постраждало 6 цивільних
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетного удару РФ
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Є загиблі
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Гуляйполе

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?