Війська РФ вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Є постраждалі

Вдень 8 квітня війська РФ завдали удару по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Відомо про постраждалих.

Атака на Запоріжжя 8 квітня

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:00 години. Перед цим оголошувалася загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти знов вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Зараз відомо про шістьох постраждалих.

У Запоріжжі також пошкоджені 7 багатоквартирних будинків і медичний заклад. Здебільшого там повибивало вікна.

Раніше, 5 квітня, війська РФ 5 разів вдарили по Запоріжжю ракетами. Загинуло троє людей.

Після перших двох ракетних ударів по місту, РФ повторила завдала ще три в те саме місце. На місці вже працювали рятувальники, поліцейські та журналісти — вони потрапили під удар.

Ситуація в Запорізькій області

За даними ОВА, упродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області:

5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.

62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку.

276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.