Войска РФ ударили по промышленному объекту в Запорожье. Есть пострадавшие

Днем 8 апреля войска РФ нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье. Известно о пострадавших.

Атака на Запорожье 8 апреля

Взрыв в Запорожье раздался около 12:00. До этого объявлялась угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Сейчас известно о шести пострадавших.

В Запорожье также повреждены 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В основном там выбило окна.

Ранее, 5 апреля, войска РФ 5 раз ударили по Запорожью ракетами. Погибли три человека.

После первых двух ракетных ударов по городу РФ повторила нанесла еще три в то же место. На месте уже работали спасатели, полицейские и журналисты - они попали под удар.

Ситуация в Запорожской области

По данным ОВА, за сутки оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области:

5 авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.

62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку.

276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Каменского.

3 человека погибли, 3 ранены в результате вражеского обстрела «Градами» в Пологовском районе.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.