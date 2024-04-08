Войска РФ ударили по промышленному объекту в Запорожье. Есть пострадавшие

Днем 8 апреля войска РФ нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье. Известно о пострадавших.
Атака на Запорожье 8 апреля
Взрыв в Запорожье раздался около 12:00. До этого объявлялась угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Сейчас известно о шести пострадавших.
В Запорожье также повреждены 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В основном там выбило окна.
Ранее, 5 апреля, войска РФ 5 раз ударили по Запорожью ракетами. Погибли три человека.
После первых двух ракетных ударов по городу РФ повторила нанесла еще три в то же место. На месте уже работали спасатели, полицейские и журналисты - они попали под удар.
Ситуация в Запорожской области
По данным ОВА, за сутки оккупанты 357 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области:
5 авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке.
62 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку.
276 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Каменского.
3 человека погибли, 3 ранены в результате вражеского обстрела «Градами» в Пологовском районе.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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