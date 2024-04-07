РФ обстреляла из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Есть погибшие

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Град
Читати українською

Утром 7 апреля войска РФ из "Градов" обстреляли прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Погибли три человека.

Войска РФ обстреляли Гуляйполе

Начавшийся Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.

Еще один мужчина ранен — его доставили в больницу.

Как записаться на эвакуацию из прифронтовых общин:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" — 0 800 339 291

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

  • для жителей Пологовского района — 050-272-72-76;

  • для жителей Васильевского района — 097-826-20-02.

Ситуация в Запорожской области

По данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 483 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области:

  • ударили по меньшей мере 5 ракетами по Запорожью, ранен мужчина

  • нанесли 2 авиационных удара по Роботиному,

  • атаковали 162 БпЛА Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,

  • накрыли 17 обстрелами из РСЗО Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку,

  • совершили 297 артобстрелов Гуляйполя, Егоровки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по Запорожью. Есть пострадавшие
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Запорожью. Пострадали 6 гражданских
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожье возросло количество погибших и раненых в результате ракетного удара РФ
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?