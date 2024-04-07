РФ обстреляла из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Есть погибшие

Утром 7 апреля войска РФ из "Градов" обстреляли прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Погибли три человека.

Войска РФ обстреляли Гуляйполе

Начавшийся Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд.

Еще один мужчина ранен — его доставили в больницу.

Как записаться на эвакуацию из прифронтовых общин: Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" — 0 800 339 291 Эвакуационные группы Национальной полиции Украины: для жителей Пологовского района — 050-272-72-76;

для жителей Васильевского района — 097-826-20-02.

Ситуация в Запорожской области

По данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 483 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области:

ударили по меньшей мере 5 ракетами по Запорожью, ранен мужчина

нанесли 2 авиационных удара по Роботиному,

атаковали 162 БпЛА Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку,

накрыли 17 обстрелами из РСЗО Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку,

совершили 297 артобстрелов Гуляйполя, Егоровки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.