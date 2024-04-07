РФ обстріляла з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Є загиблі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Град

Зранку 7 квітня війська РФ з "Градів" обстріляли прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Загинуло три людини.

Війська РФ обстріляли Гуляйполе

Начальний Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.

Ще одного чоловіка поранено — його доставили до лікарні.

Як записатися на евакуацію з прифронтових громад:

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" — 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України:

  • для жителів Пологівського району — 050-272-72-76;

  • для жителів Василівського району — 097-826-20-02.

Ситуація у Запорізькій області

За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області:

  • вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, поранено чоловіка

  • завдали 2 авіаційні удари по Роботиному,

  • атакували 162 БпЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,

  • накрили 17 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку,

  • здійснили 297 артобстрілів Гуляйполя,Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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