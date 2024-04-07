РФ обстріляла з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Є загиблі

Зранку 7 квітня війська РФ з "Градів" обстріляли прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Загинуло три людини.
Війська РФ обстріляли Гуляйполе
Начальний Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.
Ще одного чоловіка поранено — його доставили до лікарні.
Як записатися на евакуацію з прифронтових громад:
Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" — 0 800 339 291
Евакуаційні групи Національної поліції України:
для жителів Пологівського району — 050-272-72-76;
для жителів Василівського району — 097-826-20-02.
Ситуація у Запорізькій області
За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області:
вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, поранено чоловіка
завдали 2 авіаційні удари по Роботиному,
атакували 162 БпЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,
накрили 17 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку,
здійснили 297 артобстрілів Гуляйполя,Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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