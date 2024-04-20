РФ атаковала ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

Российские оккупанты 20 апреля нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья. В результате обстрела пострадавших нет.

Что известно об обстреле РФ Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, российские террористические войска снова атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Он добавил, что детали вражеской атаки и удара по городу еще уточняются, и выясняются все последствия. Известно, что обошлось без жертв и раненых.

Пострадавших нет.

Обстрелы Запорожской области

В течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов.

Да, противник нанес:

5 авиационных ударов по Роботиному, Малой Токмачке и Новоандреевке.

32 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино.

252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали, — говорится в публикации начальника Запорожской ОВА. Поделиться