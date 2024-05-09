Росія планує завдати ударів по критичній інфраструктурі Чернігова — начальник МВА

Російські війська, ймовірно, планують удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Жителів просять не ігнорувати тривогу і дотримуватися кількох правил

Окупанти РФ планують атаки на критичну інфраструктуру у Чернігові

Як повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, до обʼєктів критичної інфраструктури відносяться:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади та ін.

У зв'язку з цим, мешканців закликають в разі повітряної тривоги, не ігнорувати повітряну тривогу та проходити в укриття.

Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури, — порадив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Поширити

Що відомо про обстріли РФ Чернігова та області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, також не поодинокі й спроби російських ДРГ прорвати кордон.

Так 17 квітня російські терористи завдали по Чернігову три удари балістичними ракетами "Іскандер". Ціллю росіян був соціальний об'єкт, не пов'язаний з критичною інфраструктурою. Зруйновані елементи стін з третього по шостий поверх 8-поверхової будівлі.

Також пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, лікарня, центральний корпус "Чернігівської політехніки". Понівечені десятки автівок.

Усього загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку й перебувала вдома на лікарняному, де отримала осколкове поранення.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця направив лист генсеку організації Антоніу Гутеррішу, в якому наголосив на неприпустимості його бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН, оскільки ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних осіб в Україні.

Також загарбники обстріляли Чернігів та у березні 2022 року. Тоді загинули 10 людей.