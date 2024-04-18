У Чернігові завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару 17 квітня. Усього загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали.

У Чернігові завершили рятувальну операцію після обстрілу 17 квітня

За даними ОВА, внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинули 18 осіб, поранення отримали 78 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих.

Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені.

18 квітня у Чернігівській області оголошений траур за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Що відомо про ракетний удар РФ на Чернігів 17 квітня

Російські терористи завдали по Чернігову три удари балістичними ракетами "Іскандер". Ціллю росіян був соціальний об'єкт, не пов'язаний з критичною інфраструктурою. Зруйновані елементи стін з третього по шостий поверх 8-поверхової будівлі.

Також пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, лікарня, центральний корпус "Чернігівської політехніки". Понівечені десятки автівок.

Увечері 17 квітня була інформація про 17 загиблих і 78 постраждалих цивільних осіб, серед яких троє дітей. Понад 40 осіб було доправлено у лікарні.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку й перебувала вдома на лікарняному, де отримала осколкове поранення.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця направив лист генсеку організації Антоніу Гутеррішу, в якому наголосив на неприпустимості його бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН, оскільки ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних осіб в Україні.