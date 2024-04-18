У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

ДСНС України
чернігів

Станом на 18 квітня внаслідок російського ракетного удару по соціальній інфраструктурі Чернігова загинуло 18 осіб та 77 постраждало, в тому числі 4 дитини.

У Чернігові зросла кількість жертв до 18 людей

Як зазначається,, ри особи врятовано з-під завалів, 58 особам надано психологічну допомогу.

Крім того, вивезено 1580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Удар Росії по Чернігову 17 квітня

Російські терористи завдали по Чернігову три удари балістичними ракетами "Іскандер". Ціллю росіян був соціальний об'єкт, не пов'язаний з критичною інфраструктурою. Зруйновані елементи стін з третього по шостий поверх 8-поверхової будівлі.

Також пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, лікарня, центральний корпус "Чернігівської політехніки". Понівечені десятки автівок.

Увечері 17 квітня була інформація про 17 загиблих і 78 постраждалих цивільних осіб, серед яких троє дітей. Понад 40 осіб було доправлено у лікарні.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенант поліції. Вона жила в сусідньому будинку й перебувала вдома на лікарняному, де отримала осколкове поранення.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця направив лист генсеку організації Антоніу Гутеррішу, в якому наголосив на неприпустимості його бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН, оскільки ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних осіб в Україні.

Виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомив про те, що 18 квітня у місті об’явлено днем трауру.

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