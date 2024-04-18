В Чернигове выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

По состоянию на 18 апреля в результате российского ракетного удара по социальной инфраструктуре Чернигова погибли 18 человек и 77 пострадали, в том числе 4 ребенка.

В Чернигове возросло количество жертв до 18 человек

Как отмечается, лица спасены из-под завалов, 58 лицам оказана психологическая помощь.

Кроме того, вывезено 1580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удар России по Чернигову 17 апреля

Российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян являлся социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Изуродованы десятки автомобилей.

Вечером 17 апреля была информация о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди которых трое детей. Более 40 человек были доставлены в больницы.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летний лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном, где получила осколочное ранение.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия по нелегитимному присутствию России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.