Ракетный удар РФ по Чернигову. Увеличилось количество погибших и пострадавших

Число погибших из-за атаки РФ на Чернигов возросло.
В Чернигове погибли 16 человек из-за удара российскими ракетами
В 15.43 было известно о 15 погибших и 61 пострадавшем.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
На месте работают психологи ГСЧС, психологическая помощь предоставлена 53 людям.
В 16.14 стало известно еще об одной жертве российского ракетного террора.
Национальная полиция Украины сообщила, что в полицейские, работающие в развернутом передвижном пункте, поступило более 100 заявлений от людей, чьи помещения и имущество пострадали в результате российского удара.
Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.
Подразделения системы МВД продолжают помогать людям, документировать военные преступления и ликвидировать последствия вражеской атаки.
Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщил о том, что 18 апреля в городе объявлено днем траура.
Появились новые детали атаки РФ на Чернигов
Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, предварительно РФ ударила по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".
В результате российской ракетной атаки по Чернигову было прямое попадание в объект социальной инфраструктуры и визуальные повреждения нескольких этажей пристройки к этому зданию.
По последним данным МВД в Чернигове уже 13 погибших и более 60 пострадавших. Под завалами могут находиться люди.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-