Ракетный удар РФ по Чернигову. Увеличилось количество погибших и пострадавших

В Чернигове погибли 16 человек из-за удара российскими ракетами

В 15.43 было известно о 15 погибших и 61 пострадавшем.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Чернигове в результате российской ракетной атаки погибли 15 человек, 61 человек пострадал. Три человека спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Поделиться

На месте работают психологи ГСЧС, психологическая помощь предоставлена 53 людям.

В 16.14 стало известно еще об одной жертве российского ракетного террора.

Национальная полиция Украины сообщила, что в полицейские, работающие в развернутом передвижном пункте, поступило более 100 заявлений от людей, чьи помещения и имущество пострадали в результате российского удара.

Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.

Подразделения системы МВД продолжают помогать людям, документировать военные преступления и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Поиск погибших и пострадавших продолжается. Поделиться

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщил о том, что 18 апреля в городе объявлено днем траура.

Появились новые детали атаки РФ на Чернигов

Как сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, предварительно РФ ударила по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".

В результате российской ракетной атаки по Чернигову было прямое попадание в объект социальной инфраструктуры и визуальные повреждения нескольких этажей пристройки к этому зданию.