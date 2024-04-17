Ракетний удар РФ по Чернігову. Збільшилася кількість загиблих і постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Чернігову. Збільшилася кількість загиблих і постраждалих

Національна поліція України
Чернігів

Кількість загиблих через атаку РФ на Чернігів зросла.

У Чернігові загинуло 16 осіб через удар російськими ракетами

О 15.43 було відомо про 15 загиблих і 61 постраждалого.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Чернігові внаслідок російської ракетної атаки загинули 15 людей, 61 людина постраждала. Трьох людей врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють психологи ДСНС, психологічна допомога надана 53 людям.

О 16.14 стало відомо про ще одну жертву російського ракетного терору.

Національна поліція України повідомила, що до поліціянтів, які працюють у розгорнутому пересувному пункті, надійшло понад 100 заяв від людей, чиї помешкання та майно постраждало внаслідок російського удару.

Слідчо-оперативні групи провели понад 200 оглядів пошкоджених квартир та будівель. Робота триває.

Підрозділи системи МВС продовжують допомагати людям, документувати воєнні злочини та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Пошук загиблих і постраждалих продовжується.

Виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомив про те, що 18 квітня у місті об’явлено днем трауру.

Зʼявилися нові деталі атаки РФ на Чернігів

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, попередньо РФ  вдарила по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Внаслідок російської ракетної атаки по Чернігову, було пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури та візуальні пошкодження кількох поверхів прибудови до цієї будівлі.

За останніми даними МВС у Чернігові вже 13 загиблих і понад 60 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

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