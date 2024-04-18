В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
обстрел
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В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после российского ракетного удара 17 апреля. Всего погибли 18 человек, еще 78 украинцев пострадали.

В Чернигове завершили спасательную операцию после обстрела 17 апреля

По данным ОВА, в результате вчерашней ракетной атаки погибли 18 человек, ранения получили 78 человек. На стационарном лечении находятся 37 пострадавших.

Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены.

18 апреля в Черниговской области объявлен траур по погибшим в результате российских обстрелов.

Что известно о ракетном ударе РФ на Чернигов 17 апреля

Российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян являлся социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Изуродованы десятки автомобилей.

Вечером 17 апреля была информация о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди которых трое детей. Более 40 человек были доставлены в больницы.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летний лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном, где получила осколочное ранение.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия по нелегитимному присутствию России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.

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