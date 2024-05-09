Россия планирует нанести удары по критической инфраструктуре Чернигова — начальник МВА

Российские войска предположительно планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей просят не игнорировать тревогу и соблюдать несколько правил.

Оккупанты РФ планируют атаки на критическую инфраструктуру в Чернигове

Как сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, к объектам критической инфраструктуры относятся:

телерадиовежи;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов власти и т.д.

В связи с этим жителей призывают в случае воздушной тревоги, не игнорировать воздушную тревогу и проходить в укрытие.

Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры, — посоветовал председатель Черниговской МВА Дмитрий Брижинский. Поделиться

Что известно об обстрелах РФ Чернигова и области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, также не единичны и попытки российских ВРГ прорвать границу.

Так 17 апреля российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян являлся социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Изуродованы десятки автомобилей.

Всего погибло 18 человек, еще 78 украинцев пострадали.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летний лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном, где получила осколочное ранение.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия по нелегитимному присутствию России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.

Также захватчики обстреляли Чернигов и в марте 2022 года. Тогда погибли 10 человек.