Россия атаковала за сутки более 100 объектов инфраструктуры Украины

Российские военные в течение 11 мая атаковали 106 объектов инфраструктуры в девяти украинских областях.

РФ атаковала объекты инфтраструктуры в 9 областях Украины

Как отмечается, оккупанты РФ атаковали 106 объектов инфраструктуры в девяти украинских областях.

В целом россияне задействовали разные виды вооружения, в том числе из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации.

Атаковано 107 населенных пунктов и 106 объектов инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Какова цель последних массированных атак РФ на Украину

Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Таким образом, российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.

В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, ведь украинские силы ПВО будут ослаблены получением американских систем и других средств противовоздушной обороны.

В последние недели российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности, — говорится в отчете аналитиков.