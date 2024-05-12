Россия атаковала за сутки более 100 объектов инфраструктуры Украины

Российские военные в течение 11 мая атаковали 106 объектов инфраструктуры в девяти украинских областях.
РФ атаковала объекты инфтраструктуры в 9 областях Украины
Как отмечается, оккупанты РФ атаковали 106 объектов инфраструктуры в девяти украинских областях.
В целом россияне задействовали разные виды вооружения, в том числе из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации.
Атаковано 107 населенных пунктов и 106 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских.
Какова цель последних массированных атак РФ на Украину
Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.
Таким образом, российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.
В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, ведь украинские силы ПВО будут ослаблены получением американских систем и других средств противовоздушной обороны.
В последние недели российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности, — говорится в отчете аналитиков.
Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб, отмечают в ISW.
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