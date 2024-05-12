Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что по состоянию на 12 мая нет никаких доказательств того, что армия РФ действительно планирует начать масштабное наступление на Харьков.

Почему российские оккупанты смогли быстро захватить несколько сел на Харьковщине

За последние сутки солдаты РФ из 11-го и 44-го армейских корпусов РФ смогли несколько продвинуться и оккупировать несколько сел в Харьковской области.

Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница — это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы, — объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight. Поделиться

Что важно понимать, украинские силы построили оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместили своих воинов за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

Аналитики обращают внимание на то, что громкие заявления о якобы крахе украинской обороны являются дезинформацией.

Вражеские легкобронированные малые тактические подразделения, базировавшиеся в маленьких деревнях вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль над определенными населенными выпуклыми.

Россияне хотят обмануть ВСУ фальшивым наступлением

По мнению финского аналитика Йони Асколы, на самом деле армия РФ не планирует продвигаться на Харьковщине.

Есть вероятность, что это лишь продуманный обман, чтобы заставить ВСУ отвести силы от Часового Яра и городов к западу от Авдеевки. Харьковский маневр противника может привести к уменьшению наличия резервов для противодействия основному наступлению России на востоке, — предполагает эксперт. Поделиться

Как сообщил недавно офицер украинской армии Денис Ярославский, для сдерживания россиян на Харьковщину прибыли 57-я ОМБр и 92-я десантно-штурмовая бригада и подразделение ГУР "Kraken".