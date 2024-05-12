Новое наступление России на Харьков может быть обманом — Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Новое наступление России на Харьков может быть обманом — Forbes

армия РФ
Читати українською
Источник:  Forbes

Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что по состоянию на 12 мая нет никаких доказательств того, что армия РФ действительно планирует начать масштабное наступление на Харьков.

Почему российские оккупанты смогли быстро захватить несколько сел на Харьковщине

За последние сутки солдаты РФ из 11-го и 44-го армейских корпусов РФ смогли несколько продвинуться и оккупировать несколько сел в Харьковской области.

Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница — это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы, — объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight.

Что важно понимать, украинские силы построили оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместили своих воинов за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

Аналитики обращают внимание на то, что громкие заявления о якобы крахе украинской обороны являются дезинформацией.

Вражеские легкобронированные малые тактические подразделения, базировавшиеся в маленьких деревнях вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль над определенными населенными выпуклыми.

Россияне хотят обмануть ВСУ фальшивым наступлением

По мнению финского аналитика Йони Асколы, на самом деле армия РФ не планирует продвигаться на Харьковщине.

Есть вероятность, что это лишь продуманный обман, чтобы заставить ВСУ отвести силы от Часового Яра и городов к западу от Авдеевки. Харьковский маневр противника может привести к уменьшению наличия резервов для противодействия основному наступлению России на востоке, — предполагает эксперт.

Как сообщил недавно офицер украинской армии Денис Ярославский, для сдерживания россиян на Харьковщину прибыли 57-я ОМБр и 92-я десантно-штурмовая бригада и подразделение ГУР "Kraken".

Похоже, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая население в надвигающейся через границу угрозе, — озвучила свое мнение по этому поводу команда Frontelligence Insight.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгороде РФ обрушился подъезд многоэтажки. Под завалами люди — видео
Белгород
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Продолжаются бои вдоль границы с РФ. Сырский описал ситуацию в Харьковской области
Александр Сырский
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала за сутки более 100 объектов инфраструктуры Украины
атака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?