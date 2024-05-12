ГУР було відомо про плани наступу російської армії на Харківщину

Дії російської армії на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.

ГУР було відомо про плани наступу ворога на Харківщину

Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано Головним управлінням розвідки всі інстанції, керівництво і командування. Вживаються необхідні заходи. Андрій Юсов Представник ГУР

За словами Юсова, разом із Силами безпеки й оборони на Харківському напрямку зараз воюють з ворогом і спецпризначенці та спецпідрозділи ГУР МО України.

Він підкреслив, що ворог зазнає великих втрат.

Вся необхідна інформація оприлюднюється, Генеральним штабом, зокрема, — зазначив Юсов. Поширити

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.

На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ, — розповів генерал. Поширити

Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

Станом на 12 травня за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.