ГУР було відомо про плани наступу російської армії на Харківщину

Дії російської армії на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.
ГУР було відомо про плани наступу ворога на Харківщину
За словами Юсова, разом із Силами безпеки й оборони на Харківському напрямку зараз воюють з ворогом і спецпризначенці та спецпідрозділи ГУР МО України.
Він підкреслив, що ворог зазнає великих втрат.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.
Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.
Станом на 12 травня за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.
На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
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