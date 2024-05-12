ГУР було відомо про плани наступу російської армії на Харківщину
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР було відомо про плани наступу російської армії на Харківщину

гур
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Дії російської армії на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.

ГУР було відомо про плани наступу ворога на Харківщину

Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано Головним управлінням розвідки всі інстанції, керівництво і командування. Вживаються необхідні заходи.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

За словами Юсова, разом із Силами безпеки й оборони на Харківському напрямку зараз воюють з ворогом і спецпризначенці та спецпідрозділи ГУР МО України.

Він підкреслив, що ворог зазнає великих втрат.

Вся необхідна інформація оприлюднюється, Генеральним штабом, зокрема, — зазначив Юсов.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилась.

На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ, — розповів генерал.

Сирський зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.

Станом на 12 травня за даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.

На переконання речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Тривають бої вздовж кордону з РФ. Сирський описав ситуацію на Харківщині
Олександр Сирський
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Новий наступ Росії на Харків може бути обманом — Forbes
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ почали здаватися в полон під час наступу на Харківщину — ГУР
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?