На Харківщині Росія кидає у "м'ясні" штурми Африканський Корпус найманців

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив російських найманців з Африки у передових загонах при наступі РФ у Харківській області.

Найманці РФ з Африки штурмують Харківщину — АТЕШ

У наступі Росії на Харківську область задіяно Африканський Корпус найманців.

Про це заявили партизани АТЕШ.

Агенти руху "АТЕШ" зі штабів 44 АК повідомляють, що Росія задіє африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат.

Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець. Поширити

Є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

Росія вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною, впевнені в АТЕШ.

Росія вербує найманців для війни проти України

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.



Приїхавши до РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.