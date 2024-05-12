Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна — місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті — місцевим мешканцям — допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним — кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити — чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне — наша стійкість та український результат у боях, — наголосив глава держави.