Особлива увага — Харківщині. Зеленський звернувся до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

Особлива увага — Харківщині. Зеленський звернувся до українців

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкрив плани окупаційної армії РФ на Харківщині та назвав головну задачу українських військових. 

Що Зеленський каже про ситуацію на Харківщині

Глава держави зазначив, що наразі ключовим завданням українських військових на Харківщині є протидія наступальним планам російських окупантів.

Особлива увага — Харківській області. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування, — підкреслив Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі українські військові мають завдати окупаційній армії РФ максимально високих втрат.

Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна — місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті — місцевим мешканцям — допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним — кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити — чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне — наша стійкість та український результат у боях, — наголосив глава держави.

За його словами, увага також приділяється і іншим напрямкам фронту.

Власне, задум ударів по Харківській області в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися, — пояснює Зеленський.

Президент підкреслив, що найбільш запеклі бої протягом минулої доби тривали в районі Покровська на Донеччині, де за добу було зафіксовано 30 бойових зіткнень.

Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати — відповідати окупанту вогнем, — додав глава держави.

Зеленський про загрозу кремлівських ІПСО

Президент попередив, що російські окупанти активно поширюють власні інформаційні операції.

Це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх, — попередив Зеленський.

У зв'язку з цим, за словами Зеленського, зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
По всій лінії фронту тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ стабілізують ситуацію на Харківщині — Зеленський
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до країн-партнерів щодо постачання озброєння Україні — відео
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?