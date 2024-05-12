Президент Володимир Зеленський розкрив плани окупаційної армії РФ на Харківщині та назвав головну задачу українських військових.
Що Зеленський каже про ситуацію на Харківщині
Глава держави зазначив, що наразі ключовим завданням українських військових на Харківщині є протидія наступальним планам російських окупантів.
Президент підкреслив, що наразі українські військові мають завдати окупаційній армії РФ максимально високих втрат.
За його словами, увага також приділяється і іншим напрямкам фронту.
Президент підкреслив, що найбільш запеклі бої протягом минулої доби тривали в районі Покровська на Донеччині, де за добу було зафіксовано 30 бойових зіткнень.
Зеленський про загрозу кремлівських ІПСО
Президент попередив, що російські окупанти активно поширюють власні інформаційні операції.
У зв'язку з цим, за словами Зеленського, зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України.
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