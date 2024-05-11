Зеленський звернувся до країн-партнерів щодо постачання озброєння Україні — відео

Завдати поразки країні-агресорці можливо лише конкретною, а не обіцяною зброєю, підкреслив президент України.
Російський терор повинен програти — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що допомагає лише привезена до нашої країни зброя, а не оголошена.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Російський терор повинен програти. І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю.
Зеленський підкреслив, що “життя повинне вигравати”. І подякував усім у світі, хто допомагає у цьому Україні.
Макрон зробив заяву щодо посилення допомоги ЄС Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.
У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.
Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту, — сказав Макрон.
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