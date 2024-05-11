Зеленський звернувся до країн-партнерів щодо постачання озброєння Україні — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся до країн-партнерів щодо постачання озброєння Україні — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Завдати поразки країні-агресорці можливо лише конкретною, а не обіцяною зброєю, підкреслив президент України.

Російський терор повинен програти — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що допомагає лише привезена до нашої країни зброя, а не оголошена.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зараз кожна система ППО, кожна протиракета – це буквально те, що рятує життя, дає жити нашим містам і громадам. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Російський терор повинен програти. І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю.

Зеленський підкреслив, що “життя повинне вигравати”. І подякував усім у світі, хто допомагає у цьому Україні.

Макрон зробив заяву щодо посилення допомоги ЄС Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх.

У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.

Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту, — сказав Макрон.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Далекобійні ракети для України. Макрон розробив новий план
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський дорікнув партнерам за затримки у військовій допомозі
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз посилить допомогу Україні найближчими тижнями — Макрон
єс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?