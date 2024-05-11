Зеленський звернувся до країн-партнерів щодо постачання озброєння Україні — відео

Російський терор повинен програти — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що допомагає лише привезена до нашої країни зброя, а не оголошена.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зараз кожна система ППО, кожна протиракета – це буквально те, що рятує життя, дає жити нашим містам і громадам. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена. Володимир Зеленський Президент України

Російський терор повинен програти. І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю.

Зеленський підкреслив, що “життя повинне вигравати”. І подякував усім у світі, хто допомагає у цьому Україні.

Макрон зробив заяву щодо посилення допомоги ЄС Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх. Поширити

У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.