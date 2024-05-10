Президент Володимир Зеленський зазначив, що не всі західні партнери України дотримуються встановлених термінів щодо постачання озброєнь та закликав виправити ситуацію.

Зеленський закликає партнерів прискорити терміни надходження озброєнь до України

Під час пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою Зеленський наголосив, що терміни постачання озброєнь необхідно прискорити.

Глава держави зазначив, що обговорив із президентом Словаччини ситуацію на фронті в Україні і новий масштабний наступ окупаційної армії РФ на Донеччині та Харківщині.

Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання, — зазначив Зеленський. Поширити

Що кажуть про ситуацію на фронті в ЗСУ

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в інтерв’ю журналістам видання The Economist, протягом найближчих двох місяців може наступити критична фаза у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Павлюк підкреслив, що наразі російські окупанти відправляють на фронт всю боєздатну техніку.

Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них, — пояснює командувач Сухопутних сил ЗСУ. Поширити

Павлюк також додав, що у Сухопутних силах наразі готують нові підрозділи у рамках підготовки до масштабного наступу окупаційної армії РФ.

Зокрема, частина цих підрозділів буде задіяна для оборони Києва.

Зазначається, що мова йде про підготовку 10 бригад.

Павлюк наголосив, що наразі проблемою є саме наявність техніки, а не особового складу.

Він пояснює, що за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.