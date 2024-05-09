Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні до 11 серпня 2024 року.
Зеленський підписав закони про мобілізацію та воєнний стан
В Україні продовжено дію воєнного стану та мобілізації.
Про це повідомляє Верховна рада України.
Глава держави підписав закон № 11234 про продовження воєнного стану, а також закон №11235 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Мобілізацію та воєнний стан продовжили на 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.
Це вже 11-й раз, коли мобілізацію і воєнний стан продовжують від початку повномасштабної війни в Україні.
Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію
Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації на всій території України.
Відповідні укази президента № 11234 та № 11235 затвердили 339 та 336 голосами відповідно.
Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте подібне голосування.
Зазначимо, що далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент Володимир Зеленський.
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