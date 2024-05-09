Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні до 11 серпня 2024 року.

Зеленський підписав закони про мобілізацію та воєнний стан

В Україні продовжено дію воєнного стану та мобілізації.

Про це повідомляє Верховна рада України.

Глава держави підписав закон № 11234 про продовження воєнного стану, а також закон №11235 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Мобілізацію та воєнний стан продовжили на 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Це вже 11-й раз, коли мобілізацію і воєнний стан продовжують від початку повномасштабної війни в Україні.

Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію

Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації на всій території України.

Відповідні укази президента № 11234 та № 11235 затвердили 339 та 336 голосами відповідно.

Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте подібне голосування.

Зазначимо, що далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент Володимир Зеленський.