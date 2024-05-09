Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 11 августа 2024 года.

Зеленский подписал законы о мобилизации и военном положении

В Украине продлено действие военного положения и мобилизации.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Глава государства подписал закон №11234 о продлении военного положения, а также закон №11235 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Мобилизацию и военное положение продлили на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

Это уже в 11-й раз, когда мобилизацию и военное положение продолжают с начала полномасштабной войны в Украине.

Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада на заседании 8 мая проголосовала за продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории Украины.

Соответствующие указы президента №11234 и №11235 утвердили 339 и 336 голосами соответственно.

Военное положение и общую мобилизацию продлили на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Это уже одиннадцатое подобное голосование.

Следует отметить, что далее, согласно процедуре, документы должен подписать президент Владимир Зеленский.