В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Какие новые термины
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Какие новые термины

рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Рада на заседании 8 мая проголосовала за продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории Украины.

Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию

Соответствующие указы президента №11234 и №11235 утвердили 339 и 336 голосами соответственно.

Военное положение и общую мобилизацию продлили на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Это уже одиннадцатое подобное голосование.

Следует отметить, что далее, согласно процедуре, документы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение введено в Украине еще с 24 февраля 2022 г. в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам власти (военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления) полномочий, необходимые для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Отметим, что в Украине также был принят ряд законов, вносящих определенные изменения в военный учет и мобилизацию.

Так, в стране снижен мобилизационный возраст до 25 лет, а с 4 мая отменено такое понятие как "ограниченно пригодный". свои данные.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая — читайте в материале .

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