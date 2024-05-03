С какими болезнями могут мобилизовать — Минобороны обнародовало перечень

Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.
С какими болезнями могут мобилизовать
Согласно заболеванию, каждого военнообязанного могут признать:
не пригодным к службе;
полностью пригодным;
пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.
В качестве примера, к болезням с которыми военнообязанных признают пригодными относятся:
остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;
хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;
болезнь, обусловленная ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией;
новообразование в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
новообразование с незначительными нарушениями функций;
медленно прогрессирующие и непрогрессирующие болезни крови с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями;
болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;
легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;
воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем;
болезни наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;
гипертоническая болезнь I стадии
болезни с незначительными нарушениями функции наружного дыхания;
болезни печени с незначительными нарушениями функций;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций.
А к службе в тылу будут признаваться пригодными, в частности, со следующими болезнями:
клинически излеченным туберкулезом;
хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи;
болезнями крови, медленно прогрессирующими с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие;
доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций
С 4 мая не будет статуса ограниченно пригодного к военной службе. В то же время, по состоянию здоровья, каждого мужчины призывного возраста смогут признать либо пригодным, либо непригодным, либо пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи. , оперативного обеспечения, охраны
Мобилизация в Украине
Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским уже 16 апреля. Документ был обнародован на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.
Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая — читайте в материале .
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