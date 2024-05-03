С какими болезнями могут мобилизовать — Минобороны обнародовало перечень
Категория
Украина
Дата публикации

С какими болезнями могут мобилизовать — Минобороны обнародовало перечень

Минобороны Украины
мобилизация
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Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.

С какими болезнями могут мобилизовать

Согласно заболеванию, каждого военнообязанного могут признать:

  • не пригодным к службе;

  • полностью пригодным;

  • пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

В качестве примера, к болезням с которыми военнообязанных признают пригодными относятся:

  • остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;

  • хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;

  • болезнь, обусловленная ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией;

  • новообразование в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

  • новообразование с незначительными нарушениями функций;

  • медленно прогрессирующие и непрогрессирующие болезни крови с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями;

  • болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

  • стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;

  • легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;

  • воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

  • медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

  • эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем;

  • болезни наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;

  • гипертоническая болезнь I стадии

  • болезни с незначительными нарушениями функции наружного дыхания;

  • болезни печени с незначительными нарушениями функций;

  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

  • артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций.

А к службе в тылу будут признаваться пригодными, в частности, со следующими болезнями:

  • клинически излеченным туберкулезом;

  • хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

  • болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;

  • с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи;

  • болезнями крови, медленно прогрессирующими с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие;

  • доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций

С 4 мая не будет статуса ограниченно пригодного к военной службе. В то же время, по состоянию здоровья, каждого мужчины призывного возраста смогут признать либо пригодным, либо непригодным, либо пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи. , оперативного обеспечения, охраны

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским уже 16 апреля. Документ был обнародован на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая — читайте в материале .

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