Закон о мобилизации опубликован. Когда начнут действовать новые нормы

Когда вступит в силу закон о мобилизации

Как отмечается в документе, закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Таким образом, новый закон заработает уже с 18 мая.

Основные нормы закона:

Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).

Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления закона в силу, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом для уточнения данных.

Вместо срочной службы — базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

При проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может производить фото- и видеофиксацию.

Консульские услуги за границей. В течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклоняющихся от военной службы.

Получившие II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК. Для них установится статус "пригодный" или "непригодный".

Украина внесла изменения в мобилизацию

Напомним, что еще 25 декабря правительство вносило в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но его отозвали из-за ряда замечаний.

Уже впоследствии в парламент внесли обновленный документ, который после тысячи правок прошел первое и второе чтение 7 февраля и 11 апреля соответственно. После этого 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Наиболее спорным вопросом стало исключение демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы по решению Ставки. Эту норму убрали по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.