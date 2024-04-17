Закон про мобілізацію опубліковано. Коли почнуть діяти нові норми

У офіційному парламентському виданні "Голос України" опублікували закон про мобілізацію.

Коли набуде чинності закон про мобілізацію

Як зазначається у документі, закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування.

Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.

Основні норми закону:

Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом аби уточнити дані.

Замість строкової служби — базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Чоловіки повинні мати й носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію.

Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби.

Ті, хто отримав II — III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Обмежено придатні також мають пройти ВЛК. Для них встановиться статус "придатний" або "не придатний".

Україна внесла зміни в мобілізації

Нагадаємо, що ще 25 грудня уряд вносив в Раду законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але його відкликали через низку зауважень.

Вже згодом в парламент внесли оновлений документ, який після тисячі правок пройшов перше і друге читання 7 лютого і 11 квітня відповідно. Після чого 16 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Найбільш спірним питанням постало виключення демобілізації після 36 місяців безперервної служби за рішенням Ставки. Цю норму прибрали на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.