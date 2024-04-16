Зеленський підписав закон про мобілізацію

Закон з підписом президента України повернено у Верховну Раду.
Що відомо про підписання закону про мобілізацію
Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, закон було повернуто з підписом від президента сьогодні, 16 квітня.
Йдеться про відповідний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№10449).
Що відомо закон про мобілізацію
11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.
Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.
15 квітня закон було повернуто з підписом голови ВР, а сьогодні, 16 квітня, закон направили на підпис президенту.
На думку майора Збройних сил України, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіона Кудряшова, Україна в питанні закону про мобілізацію втратила дуже багато часу, насправді його треба було ухвалити ще на самому початку повномасштабного вторгнення.
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