Зеленський підписав закон про мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підписав закон про мобілізацію

Верховна Рада України
Зеленський

Закон з підписом президента України повернено у Верховну Раду.

Що відомо про підписання закону про мобілізацію

Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, закон було повернуто з підписом від президента сьогодні, 16 квітня.

Йдеться про відповідний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№10449).

Що відомо закон про мобілізацію

11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

15 квітня закон було повернуто з підписом голови ВР, а сьогодні, 16 квітня, закон направили на підпис президенту.

На думку майора Збройних сил України, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіона Кудряшова, Україна в питанні закону про мобілізацію втратила дуже багато часу, насправді його треба було ухвалити ще на самому початку повномасштабного вторгнення.

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