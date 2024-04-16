Зеленский подписал закон о мобилизации
Категория
Украина
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Зеленский подписал закон о мобилизации

Верховная Рада Украины
мобилизация
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Закон с подписью президента Украины возвращен в Верховную Раду.

Что известно о подписании закона о мобилизации

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, закон был возвращен с подписью от президента сегодня, 16 апреля.

Речь идет о соответствующем проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета (№10449).

Что известно закон о мобилизации

11 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации №10449.

Перед этим народные депутаты проголосовали, в частности, за изъятие из законопроекта нормы о демобилизации, которая была в первом чтении. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в общей сложности отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

15 апреля закон был возвращен с подписью главы ВР, а сегодня, 16 апреля, закон направили на подпись президенту.

По мнению майора Вооруженных сил Украины, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родиона Кудряшова, Украина в вопросе закона о мобилизации потеряла очень много времени, на самом деле его нужно было принять еще в самом начале полномасштабного вторжения.

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