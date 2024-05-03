З якими хворобами можуть мобілізувати — Міноборони оприлюднило перелік

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.
З якими хворобами можуть мобілізувати
Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:
не придатним до служби;
повністю придатним;
придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.
Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:
залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;
хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;
новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
новоутворення з незначними порушеннями функцій;
повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;
хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;
легкі психічні розлади з виходом в одужання;
запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;
хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
гіпертонічна хвороба I стадії
хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.
А до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:
клінічно вилікуваним туберкульозом;
хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;
хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші;
доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.
З 4 травня не буде статусу обмежено придатного до військової служби. Водночас, за станом здоровʼя, кожного чоловіка призовного віку зможуть визнати або придатним, або непридатним, або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
Мобілізація в Україні
Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.
Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня — читайте у матеріалі.
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