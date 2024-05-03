З якими хворобами можуть мобілізувати — Міноборони оприлюднило перелік
Категорія
Україна
Дата публікації

З якими хворобами можуть мобілізувати — Міноборони оприлюднило перелік

Міноборони України
мобілізація

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

З якими хворобами можуть мобілізувати

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

  • не придатним до служби;

  • повністю придатним;

  • придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:

  • залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

  • хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

  • хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;

  • новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

  • новоутворення з незначними порушеннями функцій;

  • повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;

  • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

  • стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;

  • легкі психічні розлади з виходом в одужання;

  • запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

  • повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

  • епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;

  • хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

  • гіпертонічна хвороба I стадії

  • хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;

  • хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;

  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

  • артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

А до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:

  • клінічно вилікуваним туберкульозом;

  • хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

  • хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

  • зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;

  • хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші;

  • доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.

З 4 травня не буде статусу обмежено придатного до військової служби. Водночас, за станом здоровʼя, кожного чоловіка призовного віку зможуть визнати або придатним, або непридатним, або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня — читайте у матеріалі.

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