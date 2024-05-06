Продолжение военного положения и мобилизации. Зеленский внес в Раду два законопроекта

Срок действия этих законопроектов продлевается до 11 августа.
Зеленский внес в Раду важные законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми на 90 дней продолжается военное положение в Украине и мобилизация.
Другой законопроект 11235 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" предусматривает также с 14 мая на 90 суток продление срока проведения общей мобилизации.
То есть военное положение и общую мобилизацию предусмотрено продлить до 11 августа 2024 года.
Военное положение и мобилизация в Украине
6 февраля 2024 года решением Верховной Рады Украины была продлена общая мобилизация в Украине и действие военного положения до 13 мая 2024 года.
Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находиться на улицах без специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности ограничения на выезд за границу, на проведение демонстраций, митингов и т. д.
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