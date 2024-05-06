Продолжение военного положения и мобилизации. Зеленский внес в Раду два законопроекта
Категория
Украина
Дата публикации

Продолжение военного положения и мобилизации. Зеленский внес в Раду два законопроекта

Верховная Рада Украины
Зеленский
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Срок действия этих законопроектов продлевается до 11 августа.

Зеленский внес в Раду важные законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми на 90 дней продолжается военное положение в Украине и мобилизация.

В парламенте зарегистрирован законопроект под номером 11234 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". Им предусмотрено продлить с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Другой законопроект 11235 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" предусматривает также с 14 мая на 90 суток продление срока проведения общей мобилизации.

То есть военное положение и общую мобилизацию предусмотрено продлить до 11 августа 2024 года.

Военное положение и мобилизация в Украине

6 февраля 2024 года решением Верховной Рады Украины была продлена общая мобилизация в Украине и действие военного положения до 13 мая 2024 года.

Это уже было 10 голосования за решение по этим вопросам в парламенте.

Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находиться на улицах без специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности ограничения на выезд за границу, на проведение демонстраций, митингов и т. д.

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