Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая поздравил украинцев с праздником Пасхи.
Поздравление Зеленского с Пасхой
Зеленский отметил, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы, победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. За все это Украина борется уже 802 дня.
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