У Бога на плече шеврон с украинским флагом. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Категория
Украина
Дата публикации

У Бога на плече шеврон с украинским флагом. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая поздравил украинцев с праздником Пасхи.

Поздравление Зеленского с Пасхой

Зеленский отметил, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы, победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. За все это Украина борется уже 802 дня.

Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже в сотнях километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга.

Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу близки. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек во веки.

Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это.

Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Пусть небеса укрепляют нашу волю в битве против неволи. Дадут мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже получили. Силу, чтобы сохранить единство. Единство, чтобы умножить силу. Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам. Всем нашим детям и внукам, всем нашим будущим поколениям. Имеющие святое право знать, что такое мирная Пасха в мирной Украине.

Больше по теме

Категория
Календарь Праздников
Дата публикации
Додати до обраного
Пасха Христова 2024 року за новим календарем
Пасха Христова 2024 року за новим календарем
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Пасха Христова
Пасха Христова
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений
Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?