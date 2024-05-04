Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений

5 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Пасху. Трансляцию богослужений можно посмотреть онлайн.
Трансляция богослужений на Пасху-2024
Онлайн можно будет посмотреть богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ и в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Богослужение ПЦУ:
4 мая, в субботу, в 23:00 на телеканале Суспільне. Культура начнется "Торжественное Богослужение ПЦУ по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, Пасхи".
После полуночи трансляция продлится на Украинском радио и Радио Культура.
Богослужение УГКЦ:
5 мая, в воскресенье, в 7:00 начнутся Пасхальные богослужения УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова.
После 8:30 трансляция продлится на Украинском радио и Радио Культура.
Когда празднуют Пасху в 2024 году
Напомним, что в июле 2023 года Поместный собор ПЦУ принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября, однако это не повлияло на празднование Пасхи, поскольку праздник является переходным, как и Троица.
В 2024 году христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда праздновали его 31 марта.
Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.
Интересно, что в 2025 году и католики, и православные отметят Пасху в один день. Такое совпадение происходит раз в 3-4 года.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Календарь Праздников
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-