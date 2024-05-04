Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений
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Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений

Пасха-2024. Где и когда смотреть трансляцию богослужений
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Источник:  online.ua

5 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Пасху. Трансляцию богослужений можно посмотреть онлайн.

Трансляция богослужений на Пасху-2024

Онлайн можно будет посмотреть богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ и в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Богослужение ПЦУ:

  • 4 мая, в субботу, в 23:00 на телеканале Суспільне. Культура начнется "Торжественное Богослужение ПЦУ по случаю праздника Светлого Христова Воскресения, Пасхи".

  • После полуночи трансляция продлится на Украинском радио и Радио Культура.

Богослужение УГКЦ:

  • 5 мая, в воскресенье, в 7:00 начнутся Пасхальные богослужения УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова.

  • После 8:30 трансляция продлится на Украинском радио и Радио Культура.

Когда празднуют Пасху в 2024 году

Напомним, что в июле 2023 года Поместный собор ПЦУ принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября, однако это не повлияло на празднование Пасхи, поскольку праздник является переходным, как и Троица.

В 2024 году христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда праздновали его 31 марта.

Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.

Интересно, что в 2025 году и католики, и православные отметят Пасху в один день. Такое совпадение происходит раз в 3-4 года.

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