Великдень-2024. Де та коли дивитися трансляцію богослужінь
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Великдень-2024. Де та коли дивитися трансляцію богослужінь

Церква
Джерело:  online.ua

5 травня православні та греко-католики в Україні відзначатимуть Великдень. Трансляцію богослужінь можна буде подивитися онлайн.

Трансляція богослужінь на Великдень-2024

Онлайн можна буде подивитися богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ та у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Богослужіння ПЦУ:

  • 4 травня, у суботу, о 23:00 на телеканалі Суспільне.Культура розпочнеться “Урочисте Богослужіння ПЦУ з нагоди свята Світлого Христового Воскресіння, Пасхи“.

  • Після опівночі трансляція триватиме на Українському радіо та Радіо Культура.

Богослужіння УГКЦ:

  • 5 травня, у неділю, о 7:00 розпочнуться “Великодні богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового“.

  • Після 8:30 трансляція триватиме на Українському радіо та Радіо Культура.

Коли святкують Великдень у 2024 році

Нагадаємо, що у липні 2023 року Помісний собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня, однак це не вплинуло на святкування Великодня, оскільки свято є перехідним, як і Трійця.

У 2024 році християни східного обряду в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкували його 31 березня.

Такий великий розрив пояснюється тим, що католики та православні по-різному визначають дати Великодня.

Цікаво, що 2025 року і католики, і православні відзначать Великдень в один день. Такий збіг трапляється раз на 3-4 роки.

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